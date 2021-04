Corrias (Pd): “Ancora incertezze sulla tratta Cagliari-Arbatax-Civitavecchia”

Il consigliere regionale del Pd preoccupato per i tempi della continuità marittima che si allungano

Di: Redazione Sardegna Live

“Apprendiamo con seria preoccupazione che la gara bandita da Invitalia per individuare il fornitore del servizio in regime di continuità per la tratta Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e ritorno è andata deserta. Già si prevedevano tempi lunghi con la gara in scadenza il 20 aprile, figuriamoci ora che si dovrà riavviare tutto l’iter. Se la scelta ministeriale di fare gare distinte per le singole tratte non si sta rivelando adeguata, si cerchino altre soluzioni e a quelle si dia corso immediato”. Esprime così la sua apprensione il consigliere regionale del Partito democratico, Salvatore Corrias.

“Abbiamo già messo in evidenza nelle scorse settimane i danni che deriverebbero al sistema produttivo da un’interruzione dei collegamenti tra Cagliari/Arbatax e Civitavecchia. Per non parlare dei disagi arrecati al traffico passeggeri con l’estate alle porte e l’arrivo di turisti e visitatori: non ci pare questo il momento opportuno per gravare di ulteriori incertezze una stagione turistica già abbondantemente incerta per le ragioni che si conoscono. Facciamo perciò appello alla Regione, all’assessore regionale dei trasporti Todde e al Governo nazionale affinché sul tema della continuità marittima si riesca a fare quadrato nell’interesse di tutti, dei cittadini e dei territori”.