Banchetto di Sardara. L'opposizione in Comune: "Oppus si dimetta da sindaco"

La richiesta dei consiglieri di minoranza in vista della seduta di domani

Di: Redazione Sardegna Live

Sono giorni di polemiche per Umberto Oppus, dg dell'Assessorato regionale agli Enti locali e sindaco di Mandas, uno dei commensali del pranzo di Sardara. Dopo la lettera di contestazione ricevuta dal presidente della Regione Christian Solinas, anche la minoranza del Consiglio comunale mandarese punta il dito contro il primo cittadino.

I consiglieri del gruppo Bentu Nou Letizia Demontis e Paolo Rocchitta, insieme al capogruppo di Uniti per Mandas Marco Pisano, hanno infatti firmato la richiesta di dimissioni.

Lo stesso Oppus aveva dichiarato di essere pronto a rimettere il mandato da direttore generale dell'assessorato regionale. Ora, in occasione del consiglio comunale fissato per le ore 12 del 22 aprile, i consiglieri dell'opposizione pretenderanno un passo indietro anche a livello comunale.

"Considerati gli avvenimenti di Sardara - si legge nel documento firmato dalla minoranza -, deprecabili e ingiustificabili, che hanno visto protagonista, tra gli altri, il sindaco di Mandas Umberto Oppus; preso atto delle sue doverose dimissioni, ancora non formalizzate, dal ruolo di Direttore Generale dell'Assessorato degli Enti Locali della Regione Sardegna; interpretando il senso di profonda indignazione e diffuso sgomento tra i concittadini e non solo, che con grande senso civico rispettano scrupolosamente le disposizioni delle autorità da ormai più di un anno; si sarebbero aspettati un ordine del giorno con le dimissioni del Sindaco e un contradditorio, anziché una convocazione per partecipare a un Consiglio Comunale in cui si dovrebbero ascoltare le sole "dichiarazioni del Sindaco", a seguito di una vicenda che ha ridicolizzato Mandas a livello regionale e nazionale".