Regione. Stanziati 73 milioni per lavoratori e imprese piegati dalla crisi

Pais: "Consentirà di dare un po' di sollievo a tante categorie produttive messe in ginocchio da questa pandemia"

Di: Giammaria Lavena

Grande soddisfazione del presidente del Consiglio regionale Michele Pais per l'approvazione da parte dell'Assemblea del Disegno di legge della Giunta, attraverso il quale vengono stanziati 73 milioni di euro per i lavoratori e le imprese che più hanno pagato la crisi economica legata alla pandemia.

"Si tratta di un provvedimento a favore delle imprese e di coloro che sono stati colpiti economicamente dalla pandemia. Sostenere il sistema produttivo , soprattutto in questo difficile momento sanitario - osserva Pais -, è un dovere preciso delle Istituzioni sarde. Di concerto con la Giunta lavoreremo senza sosta per approvare altri provvedimenti a favore di chi è rimasto fuori dalle categorie previste in questo Disegno di legge".

Pais ha inoltre sottolineato l'importanza dell'approvazione, all'unanimità, dei due ordini del giorno per garantire le risorse per il finanziamento del progetto Lavoras e per ampliare i ristori alle categorie finora non destinatarie, come le attività nate successivamente al 2019, operanti nel settore armatoriale, nel commercio delle armi, liberi professionisti, B&B senza partita iva e i collaboratori delle associazioni sportive non beneficiari di alcun ristoro.

"Il Disegno di legge approvato - ha concluso - consentirà di dare un po' di sollievo a tante categorie produttive messe in ginocchio da questa pandemia. Ringrazio il Presidente della Regione Christian Solinas, la vicepresidente e assessora al lavoro Alessandra Zedda, il Consiglio che ha lavorato per varare questo provvedimento a favore del tessuto economico e del lavoro della nostra isola in tempi brevi".