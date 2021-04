Pranzo a Sardara. L’opposizione occupa l’Aula, Pigliaru: potevano farlo per il ritardo delle vaccinazioni

Sul banchetto: "Come tanti, mi chiedo di cosa si trattasse"

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di ieri e anche questa mattina, l’opposizione in Consiglio regionale ha posto come priorità, prima di riprendere l’esame del Dl 107/A, la necessità che il Presidente della Regione Christian Solinas, assente in entrambe le giornate, riferisca in Aula sulla vicenda del pranzo interrotto dalla Guardia di finanza in un hotel di Sardara. Non ricevendo specifica risposta, i membri di minoranza hanno deciso di occupare l’Aula e quindi di non andare avanti con i lavori.

Sulla questione è intervenuto anche l’ex presidente della Regione, Francesco Pigliaru, che su Facebook ha scritto: “L’occupazione dell’Aula da parte dell’opposizione l’avrei di gran lunga preferita per chiedere conto del lungo ritardo delle vaccinazioni e della loro discutibile composizione, del disastroso passaggio in zona rossa e dei risultati (non) ottenuti dalla costosa campagna Sardi Sicuri”.

Nello specifico, sul banchetto si è così pronunciato: “La storia del pranzo a Sardara, di cui so zero, non sembra proprio una bella storia, anche nella migliore delle ipotesi. Come tanti, mi chiedo di cosa si trattasse, con una curiosità stimolata dalla natura politicamente assai trasversale delle presenze fin qui ipotizzate”.