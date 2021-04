Alluvione Bitti, Consiglio dei ministri stanzia altri 17 milioni

Lo fa sapere Giuseppe Luigi Cucca, vicepresidente di Italia Viva in Senato

Di: Redazione Sardegna Live

"Il Consiglio dei ministri ha appena approvato lo stanziamento di altri 17 milioni e 200 mila euro in favore del Comune di Bitti, in ragione della catastrofe metereologica del 28 novembre scorso. Grazie al Governo Draghi e ai rappresentanti di Italia Viva, che continuano a seguire con attenzione le sorti della Sardegna". Lo ha fatto sapere, in una nota, Giuseppe Luigi Cucca, vicepresidente di Italia Viva in Senato.