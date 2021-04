Covid. Gelmini: “Prime riaperture nei primi giorni di maggio”

“Siamo pronti a riaprire ma lo dobbiamo fare in sicurezza” dice la ministra per gli Affari Regionali

Di: Redazione Sardegna Live

"A stretto giro di posta siamo pronti a riaprire ma lo dobbiamo fare in sicurezza. Noi crediamo che già dai primi giorni di maggio potremo riaprire i bar e le palestre ma naturalmente anche altre strutture, ma servirà ancora il rispetto delle regole. Siamo pronti a ripartire e stiamo lavorando già ai grandi eventi, infatti dal 2 di giugno riapriremo le grandi fiere, come quella del mobile che ha un indotto straordinario". Lo ha annunciato la ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini partecipando a un evento organizzato da Eureca su Stato, regioni e lotta al Covid.