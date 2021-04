Banchetto di Sardara, spunta nome ex assessore Erriu

In Consiglio regionale si discute del pranzo "proibito", l'opposizione occupa Aula

Di: Redazione Sardegna Live

La polemica in riferimento al pranzo dello scandalo a Sardara irrompe in Consiglio regionale e spuntano fuori nuovi nomi di personalità politiche e manager di primo piano che sarebbero stati presenti nell'hotel termale del Sud Sardegna violando le norme anti Covid-19. Il capogruppo del Psd'Az Franco Mula, durante una discussione molto animata, ha citato l'ex assessore degli Enti locali Cristiano Erriu (Pd).

All'ordine del giorno in Aula è calendarizzata la discussa legge 107 sugli staff della Giunta, ma il dibattito si è inevitabilmente spostato sul tema più caldo di questi giorni. L'opposizione ha occupato il Consiglio interrompendo la seduta e chiede che il presidente della Regione Christian Solinas riferisca sull'accaduto, visto che ha confermato la sua presenza nell'albergo il comandante del Corpo forestale Antonio Casula, che ha già chiarito di essere stato lì per motivi di lavoro. Massimo Zedda (Progressisti) ne ha parlato come di "colui che ha poteri di polizia giudiziaria e di controllo sul rispetto delle stesse norme per arginare la pandemia".

"Solinas - prosegue Zedda - deve chiedergli un elenco di chi ha partecipato e poi rimuoverlo dall'incarico". Eugenio Lai (Leu) ha fatto presente che "ancora il gruppo del Psd'Az non ha smentito il fatto che ci potessero essere alcune persone di fiducia di alcuni assessorati, e il presidente della Regione non ha smentito il fatto che ci fossero dei suoi collaboratori di fiducia".

Il presidente del Consiglio Michele Pais ha confermato che, dopo una verifica da lui personalmente condotta, "al pranzo non era presente alcun consigliere regionale". Poi ha dichiarato l'opportunità di "fare le pubbliche scuse all'assessora dell'Agricoltura Gabriella Murgia, sottoposta a una pubblica gogna inaccettabile". Il nome dell'esponente della Giunta era infatti circolato con insistenza nelle chat nei giorni scorsi costringendo la stessa Murgia a smentire su Facebook.

Tra i primi a prendere la parola in Aula il leader dell'Udc Giorgio Oppi: "Io non c'ero, nonostante sia circolato il mio nome, non c'era alcun consigliere regionale, e inviterei Pais a chiedere ai membri dell'assemblea di dichiarare di non aver partecipato a questa squallida manifestazione". Stefano Tunis (Sardegna 20Venti) ha dichiarato che "nessuno di quest'Aula era a Sardara, questo serve a marcare la differenza".

La seduta è stata sospesa dopo l'occupazione dell'Aula da parte dell'opposizione fino a che non si presenterà il governatore.