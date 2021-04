Nieddu: "Abbiamo abbassato la guardia e ne paghiamo le conseguenze"

L'assessore della Sanità ammette: "Forse c'è stata l'errata percezione che il virus non circolasse più. Avremmo dovuto attuare controlli più stringenti"

Di: Giammaria Lavena

"C'è stato un calo di attenzione, alcuni hanno abbassato la guardia e ora ne paghiamo le conseguenze". Così l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, intervenuto su Rai Radio 1 a 'Che giorno è'. "Durante le settimane in zona bianca forse c'è stata l'errata percezione che il virus non circolasse più - ha detto -. Avremmo dovuto attuare controlli più stringenti che invece sono mancati, tutto questo ha portato a un'esplosione di contagi proprio nel momento in cui faceva il suo ingresso anche nell'Isola la variante inglese".

"Comunque - precisa Nieddu - non è stato un errore andare in zona bianca così presto, perché questo ha dato sollievo all'economia per tre settimane. Vero è che abbassando la guardia in questo modo ci siamo giocati la chance di essere la prima Regione in Italia a poter riaprire in sicurezza per la stagione turistica". L'esponente della Giunta Solinas sostiene che uno dei vettori del contagio sia la scuola.

E sul pranzo in hotel a Sardara al quale avrebbero partecipato persone riferibili alla Regione: "Se questo fosse vero e dimostrato, allora chi doveva dare il buon esempio non l'ha dato e se ne dovrà assumere la responsabilità e pagarne le conseguenze". Mentre sui vaccini rivela: "Abbiamo grossi hub e alcuni di medie dimensioni, ma ne stiamo aprendo anche altri per rendere la campagna diffusa nel territorio".

"La Sardegna - sottolinea infine - ha 24mila chilometri quadrati, 377 Comuni e una densità di popolazione bassissima. Condizioni orografiche e logistiche complicate che all'inizio hanno causato un certo ritardo che contiamo di recuperare grazie alla maggiore collaborazione dei medici di base".