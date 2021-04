Covid. Fonti del Governo: in settimana valutazione dati per riaperture

Solo se si registrerà un trend positivo potrebbe essere anticipata la riapertura di qualche settore nelle successive due settimane

Di: Redazione Sardegna Live

Il governo potrebbe decidere la prossima settimana di anticipare alcune riaperture prima della fine di aprile, dopo aver valutato la situazione epidemiologica. Secondo diverse fonti di governo, riportate dall’Ansa, non è ancora stata fissata una data ma è probabile che la cabina di regia politica possa tenersi a metà settimana.

Saranno in ogni caso "essenziali" i dati, sottolinea una fonte qualificata, sia quelli relativi al contagio che alle vaccinazioni. Solo se si registrerà un trend positivo potrebbe dunque essere anticipata la riapertura di qualche settore nelle successive due settimane. Potrebbero riaprire per primi i ristoranti, seppure soltanto all’ora di pranzo, quindi sale per spettacoli e musei, a seguire bar e palestre, quest’ultime con lezioni individuali.