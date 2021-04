“Sardi e sicuri” arriva nel nord ovest. Pais: “Combattere insieme la battaglia”

Il Presidente del Consiglio regionale rivolge un appello alla popolazione per partecipare allo screening

Di: Redazione Sardegna Live

Al via due giorni di screening nel Nord della Sardegna. La campagna ‘Sardi e sicuri’ per il contrasto alla diffusione del Covid-19 coinvolgerà, a partire da questo fine settimana, tutti comuni di competenza della Assl di Sassari. “Rivolgo un appello a tutta la popolazione a recarsi in una delle numerose postazioni allestite nei centri del Nord ovest per effettuare il tampone rapido antigenico e contribuire a combattere insieme questa battaglia contro il virus - commenta Michele Pais, Presidente del Consiglio regionale - Lo screening e le vaccinazioni sono le due direttrici su cui si muove il contrasto alla pandemia”.

“E’ dovere di tutti noi favorire l’individuazione di casi positivi e sollecitare la massima partecipazione della popolazione. Il test antigenico è gratuito, richiede pochi secondi e dopo quindici minuti si avrà il risultato - precisa Pais - I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore".

"Domani ci sarà la visita dell'Assessore Nieddu a Sassari per l'avvio della campagna di screening nella provincia e agli hub vaccinali di Alghero e di Ozieri, accompagnato dal Commissario regionale Ats Temussi - conclude il Presidente Pais - Un ringraziamento speciale va al grande esercito degli operatori in campo, medici, infermieri, amministrativi, tecnici e volontari".