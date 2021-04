Ora è ufficiale: Aldo Salaris nuovo assessore regionale ai Lavori pubblici

Pubblicato il decreto del governatore Christian Solinas sul Buras e sul sito istituzionale della Regione

Di: Redazione Sardegna Live

Aldo Salaris è il nuovo assessore regionale ai Lavori pubblici. L’ufficialità è arrivata con la pubblicazione del decreto del governatore Christian Solinas sul Buras e sul sito istituzionale della Regione. Classe ’82, Salaris è coordinatore regionale dei Riformatori Sardi e fino a oggi era capogruppo in Consiglio regionale. Salaris resterà assessore almeno fino al rimpasto generale della Giunta che sarà attuato dopo il via libera alla legge 107 sullo staff della presidenza, da oggi in discussione in Aula, e al ddl 101 sul ripristino dei Cda negli enti.