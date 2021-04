Hub vaccinale ad Alghero, Pais: "Obiettivo incrementare le somministrazioni"

Nei prossimi giorni - annuncia il Presidente del Consiglio regionale - l’Assessore alla Sanità Mario Nieddu e il Commissario ATS faranno visita al nuovo Hub

Di: Redazione Sardegna Live

“Con l’apertura del nuovo centro vaccinale ad Alghero si intensificheranno le somministrazioni ai cittadini del nordovest della Sardegna al fine di contribuire all’incremento necessario per arrivare quanto prima ad immunizzare i sardi da questo male pandemico”. Esprime così la sua soddisfazione il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais alla notizia dell’apertura del nuovo Hub vaccinale di Alghero presso il complesso sportivo Mariotti.

“Nei prossimi giorni - annuncia il Presidente Pais - l’Assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu e il Commissario ATS faranno visita al nuovo Hub vaccinale di Alghero, che sarà operativo da domani, a due settimane dall’apertura dell’altro importante centro di Sassari allestito alla Promocamera e, a breve, anche ad Ozieri sarà potenziata la campagna vaccinazioni in adeguate strutture”.

“L’intensificazione del piano vaccinale regionale rientra tra le priorità del Presidente Christian Solinas che ha fissato l’obiettivo di arrivare entro metà aprile alla somministrazione di 11/12mila dosi giornaliere in Sardegna”.

“Ringrazio l'amministrazione comunale di Alghero, tutti gli operatori sanitari, la protezione civile e i volontari, per l’impegno, il sacrificio e la dedizione con cui ogni giorno affrontano, in prima linea, la battaglia contro il Covid-19 per garantire e mettere in sicurezza la salute di tutti i sardi” conclude Pais.