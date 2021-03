Piano Casa. Ganau: "Impugnazione conferma correttezza della nostra battaglia"

Il capogruppo del PD in consiglio regionale commenta la decisione del Governo

Di: Redazione Sardegna Live

“L’impugnazione della legge regionale il così detto “Piano Casa”, che di fatto rappresentava una vera e propria legge urbanistica, conferma la correttezza della durissima battaglia fatta dalle opposizioni consiliari e sostenuta dalle associazioni ambientaliste che sostenevano l’irrazionalità ed incostituzionalità della maggior parte degli articoli della legge”. E’ quanto scrive in una nota il capogruppo del PD in consiglio regionale Gianfranco Ganau.

“Di fatto si consentiva la realizzazione di milioni di metri cubi di cemento al di fuori di ogni regola urbanistica ed in dispregio delle norme di tutela paesaggistica, inaugurando una vera e propria deregulation urbanistica con un vero e proprio disastro dal punto di vista ambientale. L’impugnazione del governo rappresenta una sconfitta per chi pensa che il futuro della Sardegna passi per una cementificazione indiscriminata piuttosto che per la tutela e valorizzazione dei beni ambientali, naturalistici ed identitari” conclude Ganau.