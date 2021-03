Sardegna in arancione, Nieddu: "Chiediamo revisione dei criteri"

L'assessore alla sanità: "La maggior parte dei nostri parametri è da zona bianca"

Di: Redazione Sardegna Live

"Chiediamo una revisione dei criteri, quindi del sistema complessivo, che determinano i passaggi da una zona all'altra e che non sono adeguati alla gestione delle realtà locali". E’ quanto ha dichiarato l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, dopo la notizia del ritorno dell'isola in zona arancione.

"Non è pensabile che si cambi fascia per un aumento del rischio da basso a moderato". Oltretutto, "i dati della settimana corrente sono in miglioramento rispetto a quelli considerati". L'assessore conferma che sulla retrocessione da bianco ad arancione "hanno inciso l'aumento del numero e della dimensione dei focolai, e il fatto che anche in Sardegna hanno fatto il loro ingresso le varianti che hanno aumentato l'indice di contagiosità". Ma Nieddu ha anche precisato che "la maggior parte dei nostri parametri restano da zona bianca, abbiamo meno di 50 contagi per centomila abitanti, e la percentuale di occupazione delle terapie intensive e non intensive è bassissima".