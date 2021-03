Sardegna in arancione, Zoffili: "Speranza non firmi questa follia"

"Con questi dati il passaggio a zona arancione è irrazionale" afferma il coordinatore regionale della Lega in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

“Oggi in tutta la Sardegna si sono registrati solo 134 nuovi casi di positività e sono in diminuzione i ricoveri in terapia intensiva. Con questi dati il passaggio a zona arancione è irrazionale, danneggia gravemente l’Isola e offende la sua responsabilità. Il Ministro Speranza è ancora in tempo, dimostri amore e rispetto per i sardi e non metta la sua firma su questa follia”. Così il deputato Eugenio Zoffili, Coordinatore regionale della Lega in Sardegna.