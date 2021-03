Perantoni (M5S) contro le dichiarazioni di Salvini (Lega): “Vuole tutelare la Sardegna o no?”

Il presidente della commissione Giustizia della Camera commenta le parole leader della Lega in merito al rischio per la Sardegna di passare dalla zona bianca alla zona arancione

Di: Redazione Sardegna Live

“Impensabili nuove chiusure per la Sardegna? L’Isola rischia di tornare in zona arancione e Salvini si oppone alle misure precauzionali necessarie per la salute dei sardi. Il suo collega Zoffili sponsorizza sui suoi canali social viaggi e compagnie aeree, il capo della Lega, invece, che cosa e chi intende tutelare?”.

Lo afferma Mario Perantoni, deputato M5S e presidente della commissione Giustizia della Camera, commentando le ultime dichiarazioni rilasciate dal leader della Lega.

Per Matteo Salvini, infatti, sono “impensabili nuove chiusure per la Sardegna”, parlando del rischio per l'Isola di passare dalla zona bianca alla zona arancione.

“Con 20 indicatori su 21 in miglioramento, la situazione ospedaliera sotto controllo e soli tre Comuni 'a rischio' e peraltro già decretati in zona rossa dalla regione sarebbe incomprensibile chiedere ulteriori sacrifici a tutti i cittadini sardi", ha detto Salvini.

Parole che, secondo Mario Perantoni, si scontrano con l’obiettivo primario di tutelare la salute dei sardi.