Il traghetto Moby non attracca ad Arbatax, lettera a Onorato

Il consigliere regionale Salvatore Corrias (Pd) ha scritto una lettera all’armatore

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina la nave Moby proveniente da Civitavecchia ha saltato lo scalo ogliastrino di Arbatax, proseguendo la navigazione verso Cagliari. Non sarebbe la prima volta secondo il consigliere regionale del PD Salvatore Corrias, che ha scritto una lettera all’armatore Vincenzo Onorato.

“Scrivo direttamente a Lei, stavolta, avendo sinora fatto ricorso ad ogni modalità consentita al mio ruolo istituzionale di Consigliere regionale della Sardegna, laddove proprio quel ruolo mi assegna l’onore e la responsabilità di rappresentare la mia Ogliastra e la mia Sardegna, in tutte quelle vertenze che storicamente le affliggono, non ultima quella dei trasporti marittimi, tema a Lei familiare” esordisce Corrias.

“Il problema, contingente e ricorrente, di cui La voglio investire direttamente, consiste nel mancato attracco in data odierna del traghetto Moby Otta al porto di Arbatax, un approdo importante per la Sardegna e vitale per l’Ogliastra, per diversi ordini di ragione, non ultimo il grande pregio di destinazione turistica del nostro territorio, cosa, questa, che garantisce alla Sua stessa Compagnia, e quindi alla Sua azienda, una fetta di mercato pressoché esclusiva. Tanto basterebbe, ma tanto basta, per chiedere a Lei la ragione per la quale anche stavolta - l’ennesima - il vostro traghetto, senza troppe esitazioni, manco bastasse il solo motivo dell’avversità atmosferica, o, peggio, il pretesto dei pochi passeggeri, tagliando corto e tirando dritto, ha fatto rotta su Cagliari. Non è questo, dottor Onorato, il primo episodio, né l’unico, in tanti anni in cui la Sua Compagnia si occupa, fra le altre, della tratta in questione. Confido e spero, però, che sia l’ultimo. Tanto Le segnalo, certo di una Sua pronta rassicurazione. Quella che deve ai sardi e agli ogliastrini” conclude Corrias.