Riforma enti locali, domani il via libera definitivo?

Il Consiglio regionale si riunisce domani pomeriggio. Settimana di lavoro anche per le commissioni

Di: Redazione Sardegna Live

Il Consiglio regionale si riunirà domani, martedì 16 marzo, alle 16. I lavori riprenderanno dall’esame dell’articolo 23 del Testo unificato sulla Riforma dell'assetto territoriale della Regione.

Settimana di lavoro anche per le commissioni permanenti. Domani alle 10 si riunirà la commissione Autonomia e Riforme, presieduta da Pierluigi Saiu (Lega). All’ordine del giorno l’esame del disegno di legge 152 "Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili)". Sempre alle 10 si riunirà la commissione Salute, presieduta da Domenico Gallus (Udc Cambiamo). All’ordine del giorno: l’elezione di un Segretario, le audizioni dell’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, e del Commissario straordinario dell’Azienda regionale della Salute Massimo Temussi sul Piano vaccinazioni Covid-19 e sulle problematiche relative al personale sanitario. La commissione sentirà in audizione anche una delegazione di studenti e specializzandi della Facoltà di Medicina di Cagliari sulla richiesta di essere sottoposti alla vaccinazione Covid-19. Il Parlamentino proseguirà i lavori con l’esame della proposta di legge 196 (Istituzione del titolo di "Associazione sportiva storica della Sardegna").

Compatibilmente con i lavori dell'Aula, la Quinta Commissione, presieduta da Piero Maieli (Psd'Az), è stata convocata per mercoledì 17 marzo alle 16. All’ordine del giorno l’esame della bozza di testo unificato delle proposte di legge 226 - 228 "Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa industriale" e l’esame della proposta di legge 241 "Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo). Riconoscimento dell'albergo nautico diffuso".