Intimidazioni al sindaco di Siniscola. Saiu (Lega): “Ferma condanna e solidarietà al primo cittadino"

Il consigliere regionale nuorese esprime solidarietà al sindaco baroniese

Di: Redazione Sardegna Live

“Esprimo la più ferma condanna per l’atto intimidatorio contro il sindaco di Siniscola Gianluigi Farris al quale va la mia solidarietà sia come rappresentante delle Istituzioni sia come nuorese”. Lo ha affermato Pierluigi Saiu, consigliere regionale della Lega e presidente della commissione Autonomia e Riforme.

“Le scritte intimidatorie apparse nella notte a Siniscola - prosegue l'esponente nuorese del Carroccio - rappresentano l’ennesimo attacco e intimidazione nei confronti dei nostri amministratori, che ogni giorno sono in prima linea. Mi auguro che i responsabili vengano individuati rapidamente perché atti come questi non si ripetano più”.