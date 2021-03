Alghero. Il centrodestra prova a uscire dalla crisi

Dopo il passo falso di mercoledì in Consiglio si prova a ricucire lo strappo

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo l’episodio della scorsa settimana, con tre dei quattro consiglieri di Forza Italia e i due del Gruppo Misto che hanno abbandonato i lavori del Consiglio, ad Alghero il centrodestra prova a ricucire lo strappo. Il sindaco Mario Conoci ha convocato per domani una riunione di coalizione alla quale dovrebbero partecipare tutti, salvo forfait dell’ultima ora.

Intanto la “parte critica” della maggioranza, e quindi Forza Italia, Udc, Gruppo Misto e segreteria cittadina del Psd’Az, ha inviato al sindaco un documento nel quale si sottolinea come i nodi non siano stati ancora sciolti. “Rilanciamo con forza l’esigenza di individuare tempi e modi di confronto per il rilancio dell’azione amministrativa che oggi stenta a trovare un passo adeguato alle esigenze della nostra comunità” hanno scritto, puntando i riflettori su esempi di alcune tappe di un percorso “che vorremmo fare assieme a te, mettendo contestualmente a punto un intelligente equilibrio di rappresentanza nell’esecutivo cittadino, basato sulle rinnovate esigenze non solo amministrative e permeato di competenze vere”.

“Ciò che veramente crediamo occorra alla coalizione è il recupero dello spirito che ci ha condotti a vincere le elezioni amministrative, con il riconoscimento reciproco dei ruoli dei partiti e quelli del Sindaco stesso che noi riteniamo debba rivisitare la rotta della nave della coalizione della quale deve dimostrare di voler stare saldamente al comando” hanno poi aggiunto le forze politiche rivolgendosi a Conoci.