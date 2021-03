Riforma enti locali, slitta il via libera definitivo

Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha aggiornato i lavori a domani pomeriggio

Di: Redazione Sardegna Live

E’ slittato a domani il via libera definitivo al testo unico sugli enti locali che porterà a due le Città metropolitane e a sei le province. Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha aggiornato i lavori a domani pomeriggio alle 16 per proseguire con la discussione degli ultimi tre articoli.

Proprio sugli ultimi articoli non ci sarebbe un accordo in maggioranza in merito ad alcuni emendamenti. Uno su tutti quello riguardante la transizione della Città metropolitana di Cagliari da 17 a 71 Comuni, con Fratelli d’Italia che chiede sia l'attuale sindaco metropolitano Paolo Truzzu a gestirla. A opporsi sarebbe principalmente l’Udc, ma si registrano attriti in maggioranza anche sull'emendamento della Giunta relativo allo slittamento delle amministrative nella finestra tra il 15 settembre e il 15 ottobre.