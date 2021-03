Covid. Regioni al Governo: autorizzare i nuovi vaccini

Bonaccini: "Ringraziamo il Governo per aver confermato l'impegno a una decisa accelerazione del piano vaccinale"

Di: Redazione Sardegna Live

Si è parlato del piano vaccinale nell’incontro tenutosi quest’oggi tra il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Stefano Bonaccini, i Ministri Gelmini e Speranza, il Capo della Protezione civile Curcio ed il Commissario per l'emergenza Figliuolo.

"Ringraziamo il Governo per aver confermato l'impegno a una decisa accelerazione del piano vaccinale. Permane l'esigenza di una maggiore certezza sulle forniture, così come ribadiamo l'invito all'esecutivo affinché siano percorse tutte le strade per autorizzare nuovi vaccini da affiancare a quelli già utilizzati" ha dichiarato Bonaccini al termine del confronto.

"La seconda priorità" per le Regioni "è di creare condizioni di semplificazione e chiarezza sulle categorie da vaccinare, anche in relazione alle modalità che caratterizzano la somministrazione dei diversi vaccini, dal range anagrafico per la somministrazione di alcuni ai tempi differenti fra prima e seconda dose per altri. Quali siano dunque le fasce di popolazione o le categorie da vaccinare prioritariamente è compito dello Stato".