Vaccini. Sardegna penultima, Solinas: “Non è una gara”. Il governatore spiega il motivo

Isola davanti solo alla Calabria

Di: Redazione Sardegna Live

Il ministro della Salute Roberto Speranza alla riunione Governo-Enti locali ha esposto i numeri della campagna vaccinale degli ultimi giorni in Italia ricordando "le oltre 180 mila dosi somministrate ieri e la soglia delle 5 milioni di somministrazioni che sarà raggiunta oggi".

LA SITUAZIONE IN SARDEGNA Secondo l’ultimo aggiornamento di questa mattina alle 6, su 165.380 dosi consegnate ne sono state somministrate 99.889. Con il 60,4%, la Sardegna è penultima, davanti solo alla Calabria, tra le Regioni italiane.

PERCHE’ LA PERCENTUALE È COSI’ BASSA? “Queste classifiche sono sempre molto contestabili – ha detto il presidente della Regione Sardegna Solinas a “Un giorno da pecora” -. Ricordo che all’inizio delle vaccinazioni noi proprio perché siamo un’isola abbiamo ricevuto le dosi con tre giorni di ritardo per cui finivamo sempre in coda. Abbiamo accelerato e siamo diventati i primi".

"Ma non è una gara in questo momento. Vorrei ricordare che prima di tutto noi stiamo osservando la prescrizione di conservare il 30% per le secondi inoculazioni. Se dovesse capitare che non arrivano per tempo le dosi avremo una persona che ha fatto la prima inoculazione e che non può ricevere la seconda. Il tema è molto più articolato”.