Salvini sottoposto a tampone all’arrivo in Sardegna? Solinas interviene: "L’ordinanza sui controlli non c’è ancora”

La conferenza stampa si è tenuta ieri alle 18

Di: Redazione Sardegna Live

Durante la conferenza stampa di ieri, lunedì 1° marzo, alla domanda del giornalista “quando è arrivato in Sardegna è stato sottoposto a tampone?” il leader della Lega, Matteo Salvini, ha detto: “sono arrivato tranquillo e riparto tranquillo”.

Una risposta forse non troppo esaustiva per il presidente della Regione Christian Solinas, subito intervenuto per sottolineare che “l’ordinanza sui controlli non è ancora stata fatta. Fare solo una messa in scena non mi sembrava serio”.

Salvini ieri mattina è arrivato nell’Isola per testimoniare al processo che lo vede parte offesa per un volantino diffuso a Cagliari in occasione di una manifestazione del Carroccio, il 26 settembre 2017, che inneggiava a piazzale Loreto. Nel tardo pomeriggio ha tenuto una conferenza stampa.