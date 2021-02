Di Maio: "Il Movimento è vivo e scriverà il futuro del Paese"

Il leader del Movimento: "Oggi è una giornata molto importante, Giuseppe Conte ha raccolto il nostro invito a elaborare nei prossimi giorni un progetto rifondativo e di rilancio dell’azione del M5S"

Di: Redazione Sardegna Live

Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio esprime tutta la propria soddisfazione dopo che l'ex premier Giuseppe Conte ha risposto "sì" alla chiamata di Beppe Grillo. Per Conte, infatti, è ora pronto un ruolo ad hoc alla guida del partito.

"Sono anni che ci danno per morti, sbagliando - commenta Di Maio -. Il MoVimento 5 Stelle non solo è vivo, il MoVimento è il presente e scriverà il futuro di questo Paese. Oggi è una giornata molto importante, Giuseppe Conte ha raccolto il nostro invito a elaborare nei prossimi giorni un progetto rifondativo e di rilancio dell’azione del M5S".

"Iniziamo a costruire le basi per guardare avanti con una nuova visione, sempre più a contatto con la realtà e vicina alle esigenze degli italiani. Abbiamo dimostrato di saper crescere e maturare. Ve lo dico con convinzione: questa è la strada da seguire. Continueremo a lavorare per il bene dei cittadini, l’unica cosa che conta per tutti noi. L’unica priorità", prosegue il ministro degli Esteri.

"Il MoVimento è una grande famiglia, con valori e principi solidissimi, con persone perbene che si impegnano dalla mattina alla sera per migliorare l’Italia, senza secondi fini. E sono certo che Giuseppe Conte offrirà alla nostra causa un contributo determinante".