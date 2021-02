Grillo chiama, Conte risponde. Via alla rifondazione del Movimento

Pronto un ruolo ad hoc per l'ex premier. Sarà una "ristrutturazione integrale"

Di: Redazione Sardegna Live

Si è concluso il vertice pentastellato all'hotel Forum di Roma che ha visto la partecipazione di Beppe Grillo, Giuseppe Conte e lo stato maggiore del Movimento per definire il ruolo dello stesso ex premier all'interno del partito. Per Conte, che ha risposto positivamente all'invito dei dirigenti grillini, sarebbe pronto un ruolo ad hoc per quella che sarà una "ristrutturazione integrale" nell'ambito di un progetto rifondativo del M5s.

Al vertice, oltre ai già citati, erano presenti Roberto Fico, Vito Crimi, Stefano Patuanelli e Paola Taverna, Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro.

"Giuseppe Conte ha raccolto l’invito a elaborare nei prossimi giorni un progetto rifondativo con il Movimento 5 Stelle - si legge sui canali social del partito -. Una sfida cruciale per il Movimento, una ristrutturazione integrale per trasformarlo in una forza politica sempre più aperta alla società civile, capace di diventare punto centrale di riferimento nell’attuale quadro politico e di avere un ruolo determinante da qui al 2050".

"Il Movimento sarà la forza trainante della transizione ecologica e digitale, poggiando però su pilastri insostituibili, quei valori originari che lo hanno sempre contraddistinto: la tutela dell’ambiente, l’importanza dell’etica pubblica e della lotta alla corruzione, il contrasto delle diseguaglianze di genere, intergenerazionali, territoriali, la lotta contro le rendite di posizione e i privilegi, la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita democratica attraverso il rafforzamento degli istituti di democrazia diretta".