Consigli regionali: il Presidente Pais nel Comitato di coordinamento

Nella foto: il presidente del Consiglio regionale sardo, Michele Pais, insieme al presidente del consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti

Di: Redazione Sardegna Live

Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais è stato nominato nel comitato di coordinamento della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Roberto Ciambetti (Presidente del Consiglio regionale del Veneto) è stato eletto Coordinatore per i prossimi trenta mesi, mentre i Vice Coordinatori sono Emma Petitti (Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna) e Piero Mauro Zanin (Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia).

Del coordinamento fanno parte, oltre al Presidente Pais, anche Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio regionale della Toscana; Gianfranco Miccichè, Presidente dell’Assemblea regionale siciliana; Salvatore Micone, Presidente del Consiglio regionale del Molise; Gennaro Oliviero, Presidente del Consiglio regionale della Campania e Marco Squarta, Presidente del Consiglio regionale dell’Umbria.

Le nomine sono state fatte questa mattina a Roma durante l'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Il Presidente Pais, a margine dell’incontro, ha sottolineato la grande unità che esiste tra Assemblee legislative per le emergenze sanitarie: “Abbiamo dato mandato al neo coordinatore Ciambetti di scrivere al Presidente Draghi e alla Ministra Gelmini per sollecitare un’attenzione particolare ai ristori per le attività economiche”.

Grande attenzione è stata poi sollecitata per le Regioni a Statuto speciale: “Nell’incontro di questa mattina – ha detto il Presidente Pais – si è discusso anche della difesa delle prerogative delle Assemblee legislative delle Regioni a Statuto speciale a volte insidiate dal centralismo dello Stato”.