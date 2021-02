Camera. Fiducia al Governo Draghi, tre deputati sardi M5S votano “no”

Emanuela Corda “Chiedo scusa a chi si sentirà tradito dal mio voto. Ma non avrei potuto fare altrimenti”

Di: Redazione Sardegna Live

La Camera ha votato la fiducia al governo Draghi con 535 voti a favore, 56 contrari e 5 astenuti.

Sedici gli esponenti del Movimento 5 stelle che hanno votato no alla fiducia e quattro i pentastellati che si sono astenuti, mentre altri 12 deputati dei 5 stelle non hanno partecipato al voto. Hanno votato no: Corda, Sapia, Spessotto, Testamento, Volpi, Baroni, Cabras, Colletti, Costanzo, Forciniti, Giuliodori, Maniero, Russo, Sarli, Termini e Vallascas.

Tra questi, dunque, non hanno ascoltato la linea di Grillo tre deputati sardi: Emanuela Corda (Cagliari), Andrea Vallascas (Cagliari) e Pino Cabras (Lanusei).

Per quest’ultimo "Draghi è la storia di trent'anni di austerità. Una alternativa c'è", mentre Emanuela Corda su Facebook scrive: “Chiedo scusa a chi si sentirà tradito dal mio voto. Ma non avrei potuto fare altrimenti. Non faccio sceneggiate né piagnistei, ma non nascondo che questa cosa... mi sia costata! Parecchio. So che potranno arrivare provvedimenti e ne prendo atto. A quel punto risponderò. Portando le mie ragioni”.

La deputata, qualche ora prima della votazione, in una diretta sul social, aveva espresso dubbi e perplessità sul Movimento: “Oggi mi ritrovo in una situazione nella quale tante volte lo statuto e le regole non sono state rispettate da tante persone, anche da chi le regole le ha fatte perché le ha cambiate in maniera repentina, all’improvviso”.