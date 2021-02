Boschi: "In un mese è cambiato tutto. Grazie a noi"

"Il coraggio di una piccola forza politica ha creato un cambiamento"

Di: Redazione Sardegna Live

"Un mese fa si cercavano i responsabili, si scriveva il recovery plan nel chiuso degli uffici, si offrivano poltrone. Molto è cambiato in questo ultimo mese. Il coraggio di una piccola forza politica ha creato un cambiamento. Con orgoglio rivendichiamo di essere causa e motore del cambiamento". Sono le parole di Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati.

"Fare il tifo per il suo esecutivo significa fare il tifo per gli italiani di domani prima ancora che per quelli di oggi".

L’ex ministra conclude: "Abbiamo la speranza di scrivere insieme il futuro, anziché rinfacciarci il passato, come avvenuto fino a ieri".