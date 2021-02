Berlusconi: "Da Draghi mi aspetto moltissimo"

Il leader di Fi: "Il discorso mi è piaciuto, ora deve affrontare problemi con cuore e mente"

Di: Redazione Sardegna Live

"Mi aspetto più da SuperMario Balotelli o da SuperMario Draghi? Ci aspettiamo moltissimo da entrambi", così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia e patron del Monza, squadra dell'ex bomber azzurro.

In merito al nuovo premier, il Cav commenta: "Il suo discorso mi è piaciuto, ora deve affrontare problemi con cuore oltre che mente, in modo che si possa dare via alla campagna di ricostruzione che in molti hanno paragonato alla ricostruzione dopoguerra".

Berlusconi ha parlato a margine della presentazione del nuovo sponsor del Monza Calcio di cui è presidente.