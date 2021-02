Vaccini. Il sindaco di Cagliari chiede ad Arcuri di considerare come categorie essenziali tutti i lavoratori del settore turistico

Per Truzzu: "vaccinare subito gli operatori significherebbe consentire di programmare la stagione turistica e di vendere la Sardegna come destinazione sicura"

Di: Redazione Sardegna Live

Secondo incontro con il commissario Domenico Arcuri e i sindaci metropolitani per definire la nuova fase del piano vaccinale.

In particolare, nel corso della videoconferenza, il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha proposto al commissario all'emergenza Covid “di considerare come categorie essenziali tutti i lavoratori del settore turistico e vaccinarli subito, a marzo, in modo da consentire agli operatori - dagli alberghieri al personale dei trasporti, a quelli dei servizi turistici a contatto con il pubblico - di programmare la stagione turistica e di vendere la Sardegna come destinazione sicura”.

Il primo cittadino spiega: “A questo è però fondamentale affiancare una strategia definita con regole certe per la gestione dei flussi turistici in entrata per evitare di ripetere gli errori commessi. Per questo sostengo la proposta del presidente Christian Solinas di un certificato di negatività o di vaccinazione per chi arriva in Sardegna”.

“Solo in questo modo – precisa Paolo Truzzu - possiamo garantire la sicurezza e rilanciare il comparto turistico sardo, che da solo rappresenta il 7% dell'economia regionale. Gran parte della nostra Isola vive grazie al turismo e un altro anno senza lavoro sarebbe l'ennesimo affronto ai danni del popolo sardo".