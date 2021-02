Andrea Orlando (Pd), nuovo ministro del Lavoro: "Ringrazio per la fiducia il Mattarella e Draghi"

"Cercherò di adempiere al meglio a questo nuovo compito"

Di: Redazione Sardegna Live

Il vicesegretario del Partito Democratico, Andrea Orlando, sarà il ministro del Lavoro nel Governo Draghi.

Questa mattina, pochi minuti dopo il giuramento, ha scritto sui social: "Ringrazio per la fiducia il Presidente Mattarella e il presidente Draghi. Cercherò di adempiere al meglio e con il massimo dell’impegno a questo nuovo compito, in un momento tanto difficile per il Paese".