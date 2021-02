Salvini esulta: "Non ci sono più Conte, Azzolina, Bonafede e Casalino"

Il leader della Lega lancia i "suoi" ministri: "Ce la metteremo tutta"

Di: Redazione Sardegna Live

"Non ci sono più Conte, Azzolina, Bonafede e Casalino, ma ci sono tre ministri della Lega che da oggi lavoreranno per le imprese, per il turismo e per i disabili. Non sarà facile, ma ce la metteremo tutta!". Così esulta Matteo Salvini, pochi minuti dopo il giuramento dei ministri questa mattina al Quirinale, non risparmiando qualche frecciatina agli ex alleati pentastellati, poi avversari e ora nuovamente compagni di Governo nella maggioranza che sosterrà Mario Draghi.

Il leader della Lega sottolinea l'importanza del lavoro che svolgeranno nei prossimi mesi Giancarlo Giorgetti al MiSE, Erika Stefani ministra alle politiche per la Disabilità e Massimo Garavaglia ministro del Turismo.

Già ieri sera, Salvini aveva scritto sui social: "Imprese, turismo, disabilità. Lega da subito al lavoro pancia a terra per aiutare e rilanciare il Cuore dell'Italia".