Governo. Carfagna ministro per il Sud: "Grande privilegio, onorerò l'incarico"

"Grazie a Berlusconi per avermi sostenuta e promosso la mia nomina nell'esecutivo"

Di: Giammaria Lavena

"Ringrazio il Presidente Mattarella e il Presidente Draghi per la fiducia e il privilegio che mi concedono chiamandomi a far parte del nuovo governo. Da donna e politica del Sud, farò di tutto per onorare al meglio l’incarico che hanno voluto affidarmi".

Così la deputata FI Mara Carfagna su Facebook, che ricoprirà il ruolo di ministro per il Sud nell'esecutivo Draghi.

"A Silvio Berlusconi va il mio ringraziamento per avermi sostenuta nella mia attività politica e istituzionale in tutti questi anni e aver promosso oggi la mia nomina nell’esecutivo, in rappresentanza dei nostri comuni ideali", ha concluso.