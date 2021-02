Governo: sindacati e imprese da Draghi

Sul tavolo stop ai licenziamenti, cig e ristori

Di: Redazione Sardegna Live

Al via oggi gli incontri delle parti sociali con il premier incaricato Mario Draghi. Dopo il secondo giro di consultazioni con i partiti, via al dialogo con i sindacati e le imprese per un fitto calendario di appuntamenti da mercoledì mattina alla Camera dei deputati.

Lo stesso Draghi si era detto "fiducioso che dal confronto con i partiti ed i gruppi parlamentari e dal dialogo con le forze sociali emerga unità e capacità di dare una risposta responsabile e positiva".

Il giro di incontri in programma vedrà protagonisti in mattinata l'Abi e l'Ania, poi Confindustria con il presidente Carlo Bonomi, Confapi e Cgil, Cisl e Uil con i segretari generali Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri.

Seguiranno l'Ugl e nel pomeriggio Unioncamere, le diverse associazioni di categoria come Confcommercio e Confesercenti, Confartigianato, Cna e Casartigiani e poi l'Alleanza delle cooperative.

Sul tavolo la proroga dello stop ai licenziamenti oltre il 31 marzo e la cig Covid, la riforma degli ammortizzatori sociali, il sostegno alle attività chiuse o danneggiate dalle misure anti-Covid. Tutti concentrati sull'utilizzo efficace delle risorse europee con il Recovery plan e l'attuazione delle riforme più attese.