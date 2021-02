Conte, candidato a sindaco di Roma? "No, grazie"

Il premier uscente risponde così a un giornalista del Tg3

Di: Redazione Sardegna Live

Conte candidato sindaco di Roma? "No, grazie". Così Giuseppe Conte ha risponde a un giornalista del Tg3 che lo intervistava mentre cammina per le vie del centro di Roma.

Non è chiaro come il premier uscente intenda ricollocarsi nello scacchiere politico nazionale dopo le dimissioni da presidente del Consiglio. "Saremo vicini, li seguirò, continueremo a sentirci", dice riferendosi ai parlamentari M5s. L'assemblea di ieri è stata "un'occasione per ringraziare tutti i parlamentari per il grande lavoro che hanno fatto".

Quanto all'appoggio pentastellato a Draghi, Conte afferma: "Non è un passo facilissimo per alcuni di loro, è comprensibile anche che ci siano delle perplessità. Ho detto loro quel che penso: questo è il momento di guardare alle sofferenze delle persone, cercare di concentrarsi sul bene del Paese". Per il Movimento, aggiunge, "la compattezza è un valore in sé".