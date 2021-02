Di Maio. “Il MoVimento 5 Stelle dimostrerà maturità e responsabilità istituzionale”

“Dobbiamo ripartire in maniera convinta”

Di: Redazione Sardegna Live

“Da oltre due settimane non si fa altro che parlare di crisi di governo. Mentre ci sono decreti bloccati, aiuti e ristori fermi che attendono di essere inviati ai cittadini. Uno stallo generato da una irresponsabile crisi politica. Adesso dobbiamo ripartire in maniera convinta, per questo sono certo che ancora una volta il MoVimento 5 Stelle dimostrerà maturità e responsabilità istituzionale. Dobbiamo farlo per gli italiani, ci sono 209 miliardi da spendere”. Lo ha scritto su Facebook Luigi Di Maio, prima dell’incontro con Beppe Grillo e con il premier incaricato Mario Draghi.

“La posta in gioco per il Paese è altissima e lui”, Grillo, “sa sempre guardare lontano”, ha continuato.

“Siamo la prima forza politica in Parlamento – ha sottolineato ancora -, abbiamo delle responsabilità nei confronti degli italiani e sapremo affrontare al meglio anche questa delicata fase”.

Dinnanzi a Draghi, il Movimento si è detto disponibile alla nascita di un nuovo governo. "Serve una maggioranza politica, solida che possa sostenere un governo solido”, ha detto Vito Crimi. “Se si formerà esecutivo ci saremo con lealtà", ha spiegato il capo politico grillino.