Conte: "Non è importante sapere se farò parte del nuovo governo, guardo sempre al futuro"

Il premier uscente ha parlato nel corso del vertice M5s. "Auguriamoci che si creino le condizioni affinché il Paese sia messo in sicurezza al più presto"

Di: Giammaria Lavena

"Sarà importante il perimetro della maggioranza. Al momento non è importante sapere se io farò parte del governo". Lo ha affermato il premier uscente Giuseppe Conte - secondo quanto riportato da Adnkronos - nel corso del vertice M5s che si è tenuto questa mattina alla Camera, a cui hanno presenziato anche Beppe Grillo e Davide Casaleggio.

"Guardo sempre al futuro, bisogna pensare al bene dell'Italia, quindi nessun rammarico. Cerchiamo e auguriamoci che si creino le condizioni affinché il Paese sia messo in sicurezza al più presto. Sono tante le urgenze del Paese, i sentimenti personali non hanno alcun rilievo. Non guardiamo ai destini personali - ribadisce -, guardiamo al bene del Paese; c'è tanta sofferenza in giro".

Quanto al vertice con i 5 Stelle, "è stato un confronto molto schietto, molto aperto e franco", spiega Conte che prima di entrare al vertice, a chi gli chiedeva se questo fosse il suo primo giorno da leader del Movimento aveva risposto: "Non mi risulta". Quanto a un possibile nuovo inizio: "Lo saprete", aveva risposto con un sorriso.