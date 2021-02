Di Maio su Conte: "M5s riconoscente, grazie a lui ancora protagonisti"

"Grazie per le sue parole e la responsabilità istituzionale mostrata ancora una volta"

Di: Redazione Sardegna Live

Luigi Di Maio accoglie con gratitudine le parole pronunciate dal premier uscente Giuseppe Conte nel pomeriggio.

"Ringrazio profondamente Giuseppe Conte - scrive su Facebook il numero uno del M5s - per le sue parole, per la responsabilità istituzionale mostrata ancora una volta, in un momento di grande difficoltà per il Paese".

"Condivido pienamente la necessità di un forte impulso politico nel governo che andrà a formarsi. Il MoVimento 5 Stelle gli è riconoscente e continuerà ad essere protagonista anche grazie a lui".