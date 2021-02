Crisi di governo. Di Maio: “Abbiamo il dovere di ascoltare Draghi”

"Dobbiamo mostrarci compatti, serve unità. Nessuno provi a dividerci"

Di: Redazione Sardegna Live

Luigi Di Maio esce dal silenzio e in una nota, in merito all'avvio oggi delle consultazioni del premier incaricato Mario Draghi, scrive: “Il Movimento 5 Stelle ha il dovere di partecipare, ascoltare e di assumere poi una posizione sulla base di quello che i parlamentari decideranno".

“Le regole della democrazia sono molto chiare – scrive invece su Fb -. La volontà popolare è rappresentata dalle forze presenti in Parlamento il cui mandato, ricevuto dagli elettori, non è stato quello di un governo tecnico ma, lo ribadisco, è stato quello di proporre un governo politico al Paese che rispondesse alle esigenze degli italiani. Nel 2018 il MoVimento 5 Stelle ha preso il 33% dei voti, in Parlamento siamo la forza politica più grande e come abbiamo già dimostrato, siamo determinanti. Ora dobbiamo mostrarci compatti, serve unità. Nessuno provi a dividerci”.