Salvini: “Alla fine si metteranno d'accordo. Andranno in tv a dire di aver vinto”

"Se c'è un governo lo dicano entro oggi"

Di: Redazione Sardegna Live

"Penso che alla fine si metteranno d'accordo, con qualche ministero in più o in meno, con tutti che andranno in tv a dire di aver vinto, con qualche virgola in più, e gli italiani hanno perso mesi".

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, ospite a SkytStart. Il segretario ha ribadito la necessità di andare al voto e di lasciare la parola agli italiani. "Noi - ha assicurato - continueremo a fare il nostro lavoro” e si è detto disponibile ad approvare i decreti urgenti.

“Se c’è un governo ce lo dicano entro oggi, se non c’è la parola passi ai cittadini”, ha sottolineato Salvini.

Intanto, questo pomeriggio il presidente della Camera Roberto Fico riferirà a Sergio Mattarella l'esito della sua esplorazione.