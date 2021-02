Crisi di governo. Si litiga tutto il giorno, Fico oggi da Mattarella

Intanto, la Boschi ribadisce: "Mai chieste poltrone"

Di: Redazione Sardegna Live

Continua questa mattina il tavolo di lavoro convocato dal Presidente Roberto Fico con i rappresentanti politici dei Gruppi parlamentari incontrati durante il primo giro di consultazioni. La scadenza per trovare un accordo su programma, temi e nomi è fissata alle 13. Poi, nel pomeriggio, il presidente della Camera Roberto Fico riferirà a Sergio Mattarella l'esito della sua esplorazione.

A dividere è soprattutto il Mes: i renziani lo vogliono, anche il 'responsabile' Bruno Tabacci si è detto favorevole, il partito democratico ha ribadito come occorra finanziare con maggiori risorse la sanità, mentre il Movimento 5 stelle resta ferma sul suo no e non è disposto a trattare. Distanze anche sulla riforma fiscale, nonché sulle riforme istituzionali, il Recovery plan e sul reddito di cittadinanza.

Il nome di Conte. Nella tarda serata di ieri, come si legge sul Corriere della Sera, “dal Nazareno e dal quartier generale grillino sono giunte notizie tranquillizzanti per il premier: Italia viva è pronta all’accordo sul Conte ter in cambio di tre ministeri. Peccato che da Iv rispondano: «Falso»”. Dunque, nulla è cambiato: Pd e 5 Stelle blindano Conte, Matteo Renzi non lo vuole.

I ministri. Questa discussione non rientra nella trattativa ufficiale, ma in quella fatta di chiamate, incontri in sordina e riunioni vis à vis. Intanto, la Boschi ribadisce: "Mai chieste poltrone" e su Twitter condivide questo post: "Questo è un tweet di 20 giorni fa. Vale anche oggi" e ritwitta quanto già scritto: "Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al governo di prendere il Mes, non di prendere 'Meb'. Come al solito i 5 stelle non leggono fino in fondo. O non capiscono. Servono soldi per la sanità, non poltrone per noi".