Crisi di Governo. Renzi vuole la Boschi come ministro dell’Economia

Trattative in corso a Montecitorio

Di: Redazione Sardegna Live

Domani, martedì 2 febbraio, scade il termine dato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Roberto Fico. Il presidente della Camera dovrà riferite al Capo dello Stato l’esito delle sue esplorazioni: dovrà quindi dire se è possibile formare una nuova squadra di governo e una nuova maggioranza (dentro il perimetro della vecchia), stabile e solida.

Le trattative sono in corso a Montecitorio da questa mattina: Fico ha riunito un rappresentante di Pd, M5s, Iv, Leu e del neo gruppo dei responsabili per discutere di programmi e contenti.

Un tavolo convocato in seguito a quanto emerso dagli incontri tra il presidente della Camera e le forze politiche che hanno dato “disponibilità comune a procedere con un confronto sui temi e punti programmatici per raggiungere una sintesi”.

Ma si parla per forza anche di nomi. Renzi, come già noto, non vuole Gualtieri e, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe richiesto al posto del ministro dell’Economia la sua fedelissima: Maria Elena Boschi.

Il leader di Italia Viva si gioca tutte le carte, probabilmente forte anche del fatto che il Movimento 5 stelle non ha alcuna intenzione di andare al voto. Ma nel mirino di Renzi non c’è solo Gualtieri, la lista conta il commissario Domenico Arcuri, il Guardasigilli Alfonso Bonafede e anche il portavoce di Giuseppe Conte Rocco Casalino.