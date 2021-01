Ultima giornata di consultazioni, M5S: “L’unica persona in grado di condurre il Pese è Giuseppe Conte”

"Questo governo ha saputo rappresentare l’Italia in Europa"

Di: Redazione Sardegna Live

“Siamo consapevoli della difficile situazione che sta vivendo l’Italia. La politica deve risolvere i problemi e non aggiungerne altri. Il Pese non può aspettare, ha bisogno di un Governo che sappia dare risposte chiare e immediate. Il M5S è pronto a fare la sua parte con idee proposte e temi. È il momento di fare un passo in avanti tutti insieme e velocemente. Abbiamo espresso la nostra disponibilità a un confronto con chi intende dare risposte concrete nell’interesse del Paese con spirito collaborativo per un governo politico che parta dalle forze di maggioranza che hanno lavorato in quest’ultimo anno e mezzo insieme, ma con un patto di legislatura chiaro davanti ai cittadini”.

Lo ha detto il capo politico del M5S, Vito Crimi, al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che di fatto chiude la tre giorni di consultazioni.

“Per il Movimento 5 stelle – ha spiegato Crimi - l’unica persona in grado di condurre il Paese con serietà ed efficacia attraverso questa fase particolarmente complessa è Giuseppe Conte: nel corso dell’ultimo anno, in condizioni eccezionalmente gravi, ha dimostrato di saper operare con senso di equilibrio e capacità decisionale spirito di sintesi. Abbiamo sempre messo il bene comune prima di tutto, mai per ambizione ma per autentico spirito di servizio".