Corrias (Pd): "Piccole imprese stanno soccombendo. Giunta cambi rotta"

Il consigliere regionale Pd attacca: "Dialogo fra imprese e Giunta morto oggi, sulla via del click day"

Di: Giammaria Lavena

"La Giunta regionale si è particolarmente affezionata alla modalità fulminea del click day, ritenendola funzionale alla ricezione delle tantissime istanze delle imprese, la maggior parte delle quali sono rimaste disattese, tanto da rendere tragica una situazione già drammatica. Si sta recitando, in questo modo, il De profundis dell’economia sarda. E a soffrirne sono soprattutto le piccole imprese, specie nei settori più sensibili, quelli che rispondono alla nostra grande vocazione sociale e culturale, dentro quel grande indotto che è il turismo". Così su Facebook il consigliere regionale del Pd Salvatore Corrias.

"A soffrirne e a soccombere sono loro, le attività di ricezione, di ristorazione, di promozione. Alberghi, ristoranti, agenzie di viaggio - prosegue -, le quali ultime (ben 250, delle quali il 21% ha già chiuso i battenti) hanno subìto un calo del fatturato di oltre il 90%. A soccombere e a morire sono loro, sì, proprio loro, quelle partite Iva che hanno anima e corpo, figli e famiglia, quelle partite Iva che continuano, vivaddio, a pagare le tasse, quelle partite Iva costrette ad indebitarsi, in attesa delle giuste garanzie affidate alle sole, mere promesse, nell’attesa spasmodica di un click day. A sportello, dicono. A sportello sbattuto in faccia, dico io".

"Eppure, sinora, loro, gli uomini-impresa, hanno intrapreso e sostenuto un dialogo necessario con la Giunta, un dialogo nato dalla fiducia, maturato sulla condivisione in Consiglio regionale, e morto, oggi, sulla via del click day, che è la via del mordi e fuggi. Pochi mordono, però, e molti fuggono. Fuggono sulla via del non ritorno e muoiono sul campo del giorno dopo. Io credo che tutto questo sia inaccettabile - conclude -, e chiedo alla Giunta che si cambi rotta, e si percorra, sui modi e sui tempi, una via burocratica altra, diversa, di domanda e di accesso al sostegno economico, a valere su ogni bando. Ce lo chiedono le imprese. Ce lo chiedono i sardi".