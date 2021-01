Salvini insiste: "O elezioni o governo di centrodestra"

"Mezza Europa se non ha il governo va ad elezioni, in Italia invece no"

Di: Redazione Sardegna Live

La delegazione di centrodestra, guidata da Salvini, Meloni e Tajani, è attesa alle 16 al Quirinale per il colloquio con il Capo dello Stato Mattarella.

Nel frattempo, già in mattinata, il leader della Lega ha rilasciato dichiarazioni piuttosto nette, incontrando gli operatori dello sport che stanno manifestando a piazza Montecitorio.

"Mezza Europa se non ha il governo va ad elezioni, fa decidere ai cittadini e in Italia invece no - osserva Salvini -. Detto questo, l'unica alternativa è un governo di centrodestra che rimetta al centro l'impresa, lo sviluppo, la crescita".