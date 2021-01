Crisi di Governo. Casalino sotto attacco: “Io non mollo manco morto. Non mi dimetto perché lo chiede Renzi"

Il leader di Italia Viva avrebbe dettato la condizione: fuori il portavoce

Di: Redazione Sardegna Live

Rocco Casalino, portavoce e capo dell'ufficio stampa del presidente dimissionario del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, non avrebbe alcuna intenzione di fare un passo indietro. Anzi, come si legge sul Corriere della Sera, la sua posizione sarebbe chiara: “Io non mollo manco morto. Certo non mi dimetto perché lo chiede Renzi”.

Il leader di Italia Viva, infatti, stando agli ultimi rumors, per sostenere una nuova maggioranza, avrebbe dettato anche la condizione: fuori Rocco Casalino.

Nel corso della conferenza stampa attraverso la quale erano state annunciate le dimissioni di Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, Renzi aveva più volte rimarcato la necessità di tornare a una comunicazione più formale. Aveva chiesto di parlare di politica e non di risolvere i problemi sui social. “La democrazia non è un reality-show”, aveva detto, probabilmente facendo riferimento al passato del portavoce, che nel 2000 partecipò alla prima edizione del Grande Fratello.

“Io non mollo, non mollo”, le parole di Casalino riportate dal Corriere della Sera. Difficile da biasimare con i suoi 170 mila euro di stipendio lordi l’anno, contro i 114 mila di Conte premier. Renzi attaccherebbe lui “per non attaccare il presidente Conte, uno che ha dalla sua parte il 70 per cento degli italiani” e i renziani lo farebbero apparire come “il deus ex machina”.

Cosa succederà? Non passerà sicuramente troppo tempo (perché gli italiani sono stati di aspettare e ci sono importanti temi da affrontare e risolvere), prima di sapere chi resterà al proprio posto e chi troverà altro da fare.