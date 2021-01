Renzi: "In Parlamento scandalo gruppi improvvisati"

Il leader di Iv: "Noi abbiamo rinunciato a poltrone per far prevalere le idee"

Di: Redazione Sardegna Live

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha rilasciato un commento al vetriolo sulle trattative in corso per assicurare un nuovo Governo al Paese dopo la crisi aperta dal suo gruppo parlamentare.

"Mentre in Parlamento assistiamo a un autentico scandalo - dice il senatore toscano in un video Facebook -, al tentativo di far passare delle persone non su un'idea ma su una gestione opaca delle relazioni personali e istituzionali, assistiamo alla creazione di gruppi improvvisati, noi siamo qui a dire con forza che, grazie a Teresa, Elena e Ivan, abbiamo rinunciato alle nostre poltrone perché vogliamo far prevalere le nostre idee".