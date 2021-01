Processo Ruby ter, "Per Berlusconi riposo assoluto"

Il legale spiega che l'esigenza nasce dalle "condizioni in cui tuttora versa"

Di: Redazione Sardegna Live

Per le "condizioni di salute in cui tuttora versa", Silvio Berlusconi ha bisogno di un "periodo di riposo domiciliare assoluto per 15 giorni dal 19 gennaio". Lo ha dichiarato il legale del leader di Fi, Federico Cecconi, all'inizio dell'udienza del processo Ruby ter a Milano, depositando certificazione medica del professore Alberto Zangrillo successiva al ricovero dell'ex premier all'ospedale del Principato di Monaco da cui è stato dimesso il 15 gennaio.

La difesa non ha comunque presentato istanza di legittimo impedimento e il processo prosegue regolarmente.

Cecconi ha spiegato di aver depositato ai giudici della settima penale la certificazione medica firmata da Zangrillo "in cui si dà atto che per le condizioni di salute in cui tuttora versa si prescrive riposo domiciliare assoluto per 15 giorni a partire dal 19 gennaio". Sulla base della certificazione, ha inoltre spiegato, avrebbe potuto formulare istanza per chiedere il rinvio dell'udienza di oggi.