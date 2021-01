Dimissioni Conte. Salvini e Meloni chiedono “elezioni subito”

“No a perdite di tempo, inciuci, e a governi pasticciati figli di parlamentari in vendita”

Di: Redazione Sardegna Live

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto.

Mattarella si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Le consultazioni avranno inizio nel pomeriggio di domani, mercoledì 27 gennaio.

Intanto, dall’opposizione, i leader della Lega e di Fratelli d’Italia chiedono nuovamente di andare subito al voto.

“Mentre Conte si dimette e PD, 5Stelle, Renzi litigano, la Lega riunisce in questo momento la Segreteria Politica. Premesso un chiaro NO a perdite di tempo e a governi pasticciati figli di parlamentari in vendita, con sindaci e governatori stiamo lavorando per risolvere i problemi legati alla cassa integrazione che non arriva, a rimborsi e ristori fantasma, ad un piano vaccinale in forte ritardo, alla situazione dei medici promessi dal governo e non ancora arrivati negli ospedali, alla riapertura in sicurezza delle scuole, alla ripartenza di negozi, bar, ristoranti, palestre, impianti sportivi e realtà culturali. Altri litigano per le poltrone e per tirare a campare, noi ci occupiamo della vita vera e degli Italiani”, scrive su Facebook Salvini.

Chiede le elezioni subito anche Giorgia Meloni: “Giochi di palazzo, inciuci e instabilità: adesso basta!L'Italia non si merita questo schifo”.